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Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

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Kocaeli haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda Ömer B. idaresindeki 41 AHB 779 plakalı konteyner yüklü tır, yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikametinde Osmangazi Köprüsü'ne büyük araçların geçişine yeniden izin verilecek.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

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