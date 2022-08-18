Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda Ömer B. idaresindeki 41 AHB 779 plakalı konteyner yüklü tır, yön tabelası direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikametinde Osmangazi Köprüsü'ne büyük araçların geçişine yeniden izin verilecek. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Osmangazi Köprüsü Kocaeli Ankara Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.