Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Körfez ilçesinde yapılan iki operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 5 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Zanlılardan 4'ü haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.D, T.S, H.M. ve B.C. tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez Güncel Haberler Son Dakika

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