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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de sağanak yağış başladı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de sağanak yağış başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sağanak etkili olmaya başladı.

Kocaeli'de sağanak yağış başladı

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sağanak etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilde sarı kodlu yağış uyarısı verilmişti. Uyarıların ardından Kocaeli'de de sağanak etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, hafif gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle önlem alırken, bazıları ise sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Kocaeli Valiliği, sel ve taşkınlara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarılarda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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