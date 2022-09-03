Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de "organik süt ürünleri" minibüsünde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haber... Kocaeli'de, dış kısmında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Kocaeli'de, dış kısmında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, dışında "organik süt ürünleri" kaplaması bulunan minibüste arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği "Talisca"nın desteğiyle yapılan aramada, minibüsün soğutma bölümüne gizlenmiş 135 pakette 67 kilo 900 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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