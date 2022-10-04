Son dakika haberi: Lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci, hastanede tedaviye alındı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci, hastanede tedaviye alındı. İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'nde lise öğrencileri A.M. ile M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tarafından bıçaklandığı iddia edilen A.M, sırtından ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan A.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli M.O. ise polis tarafından gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Lise öğrencisi kavgada bıçakla yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.