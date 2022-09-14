Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin yakınlarınca darbedildi
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Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde babaevine giden boşanma aşamasındaki eşini almak isteyen kişi darbedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde babaevine giden boşanma aşamasındaki eşini almak isteyen kişi darbedildi.
Mustafapaşa Mahallesi 709 Sokak'ta eşinin baba evine giden H.A. ile eşi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin yakınlarınca darbedilen H.A. sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel