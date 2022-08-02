Binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra binanın bahçesine devrilen midibüsteki 8 yolcu yaralandı. Engin Ayaz idaresindeki 41 J 0469 plakalı midibüs, Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki durakta yolcu indirdikten sonra yeniden hareket etmeye başladığı sırada aniden durdu. Geri gitmeye başlayan ve sürücüsünün kontrol edemediği midibüs, Hüseyin Nalbant'ın kullandığı 41 J 0237 plakalı midibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki binanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, evin bahçesine düşen midibüsteki yolculardan 8'i yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Sürücü Hüseyin Nalbant, gazetecilere, kendi aracına çarpan midibüsün durakta yolcu indirdikten sonra harekete geçtiği sırada aniden durduğunu belirterek, "Geri kaçan midibüs benim aracıma çarptıktan sonra binanın önüne düştü. Yokuştaki durakların ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz." dedi. Güncel AA / Şahin Oktay Esentepe Kocaeli Güncel Haberler

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