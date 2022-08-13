Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Uzunkum, Babalı, Tuzağzı ve Dikili plajlarında denize girmek yasaklandı. Vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi. Güncel AA / Murat Yıldırım Karadeniz Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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