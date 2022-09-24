Başına isabet eden yorgun mermiyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Musa İlter'in cenazesi, ilk olarak Eşme Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze nakil aracının görülmesiyle çocuğun ailesi, yakınları ve cenazeye gelenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alındıktan sonra Eşme Merkez Camisi'ne getirilen İlter'in cenazesi, kılınan namazın ardından Eşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, İlter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ömer-Sibel İlter çiftinin 2 çocuğundan biri olan Musa İlter, 21 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşmişti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.