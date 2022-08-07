Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı - Haberler

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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı

Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı

Kocaeli haberleri... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde annesi tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde İ.A. (30), anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

Bu sırada anne, oğlu İ.A'yı bıçakla ayağından yaraladı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan İ.A, annesinden şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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