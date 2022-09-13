Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir araç Gebze ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde IMEI numarası bulunmayan 46 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu iddiasıyla adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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