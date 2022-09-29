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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi

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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli haberler... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ile 87 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ile 87 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 kilo 825 gram esrar, 87 kök kenevir, hassas terazi, tabanca ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kenevir Kocaeli Güncel Haberler

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