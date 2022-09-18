Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 1 tabanca, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 137 bin 665 lira, 100 avro ve 8 dolar ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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