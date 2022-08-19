Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ile A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. ? Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

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