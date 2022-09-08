Kocaeli gündem haberi... Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı

Kocaeli gündem haberine göre Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okullarda tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okullarda tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Çakır, AA muhabirine, öğrencilerin 12 Eylül'de dersbaşı yapacağını, hazırladıkları ders kitapları ve yardımcı kitapların sıralarda onları bekleyeceğini söyledi.

İlçede yeni eğitim sezonunda 38 kurumda, 729 öğretmenle 9 bin 713 öğrenciye hizmet verileceğini bildiren Çakır, "Okullarımızda yaz tatili boyunca fiziki eksikler giderilmiş, ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilatlar, Milli Eğitim Bakanlığımız, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemiz ve okul aile birliklerimizin katkılarıyla tamamlanmış olup, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir." dedi.

Çakır, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce 80 bin ücretsiz ders kitabı ile 55 bin kaynak kitabın dağıtılacağını belirterek, "İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim görecek 837 öğrencinin taşıma araçları ve öğle yemekleri, yine devletimizce karşılanacak olup tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.