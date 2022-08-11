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Kocaeli gündem haberi | Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kocaeli gündem haberi | Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde N.K. idaresindeki 41 TC 479 plakalı otomobil ile M.Ç'nin kullandığı 16 ANC 114 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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