Kocaeli gündem: Gümrük Muhafaza ekiplerinden Kocaeli ve Edirne'de operasyon: 473 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kocaeli gelişmesine göre TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda 246,8 kilogram kokain ve 226,9 kilogram esrar ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda 246,8 kilogram kokain ve 226,9 kilogram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ye deri taşıyan konteyner yüklü gemiden şüphelendi. Şüphe üzerine açık denizlerden itibaren takip altına alınan gemiye, limana gelince ekipler tarafından baskın yapıldı. Gemi içindeki koyteynerlede yapılan aramada 246,8 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan toplam 473,7 kilo uyuşturucu maddeye el konulurken, konuyla ilgili Gebze ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.