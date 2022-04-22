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Kocaeli genelinde bahar temizliği

Bültenler - Güncel
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Kocaeli genelinde bahar temizliği

Baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız verildi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Baharın gelmesiyle birlikte Kocaeli genelinde yeşil alanlarda temizlik faaliyetlerine hız veren ekipler, park ve bahçeler ve yeşil alanlarda zararlı otları temizleme çalışması yürütüyor.

ZARARLI OTLAR TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte vatandaşlar güneşin tadını çıkarmak adına yeşil alanlara vakit geçirmeye çalışıyor. Bununla birlikte ekipler kent genelinde bulunan park, yeşil alan, kaldırım kavşak ve yol kenarlarında çıkan yabani otlarla mücadele etmeye başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar kapsamında yürütülen çalışma ile yeşil alanlarda otların temizliği yapılarak, çevre zararlı ve yabani otlardan arındırılıyor.

Bültenler / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Haberler

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