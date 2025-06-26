Kocaeli Geçişinde Zincirleme Trafik Kazası

Kocaeli Geçişinde Zincirleme Trafik Kazası
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D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı, 2 kişi yaralandı. Ulaşım kısa süreliğine aksadı.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği aksattı.

Kara yolunun Gebze Tavşanlı mevkisi İstanbul yönünde K.M'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Y.C. idaresindeki 34 RU 3238 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 41 ZA 087 plakalı pikap kazaya karıştı.

Kazada, pikap sürücüsü ile aracındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansta tedavi edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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