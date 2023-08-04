Kocaeli Gebze'deki Okulun Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ortaokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Osman Yılmaz Mahallesi 611/3 Sokak'ta bir ortaokulun çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.