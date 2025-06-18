Kocaeli Gebze'deki Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İş yerinde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi 1162 Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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