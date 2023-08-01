Kocaeli Gebze'de Su Borusu Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borusu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.