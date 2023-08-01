Kocaeli Gebze'de Su Borusu Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borusu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borusu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fatih Altun idaresindeki 34 DRA 743 plakalı tır, Muallimköy bağlantı yolundan D-100 Karayolu İstanbul istikametine çıkmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından çıkarıldı. Sürücü ile araçta bulunan yaralı Cihan Coşkun, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.