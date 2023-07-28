Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, S.O.K isimli şahıs tartıştığı Mustafa Ö. ve Mehmet Z'ye ateş açtı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.