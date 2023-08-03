Kocaeli Gebze'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir tırın arka lastiği yanmaya başladı. Sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın lastik bölümünde hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Eskihisar Mahallesi Feribot yolunda R.T. idaresindeki 54 ADA 925 plakalı tırın arka lastiği, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tırın lastik bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel