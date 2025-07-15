Kocaeli Gebze'de Orman Yangını Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumaköy Mahallesi mevkisinde orman yangını başladı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi mevkisindeki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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