Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hurda atık depolama sahasında çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangın alanında itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel