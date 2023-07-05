Kocaeli Gebze'de evde çıkan yangında anne ve çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve çocuğu yanıklarla yaralandı, 2 kişi ise dumandan etkilendi. Yangın sonucunda 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında anne ile çocuğu yaralandı, 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Arapçeşme Mahallesi 1038. Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında S.Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması nedeniyle evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Yangında el ve kollarında yanıklar oluşan anne Ö.Ö. ile çocuğu E.Ö. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, dumandan etkilenen N.Ö. ve Ş.Ö. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.