Kocaeli Gebze'de 8 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik yapılan çalışmada, yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ise tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde durdurulan araçta, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel