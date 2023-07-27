Kocaeli Gebze'de 8 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik yapılan çalışmada, yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ise tutuklandı.