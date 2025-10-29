Haberler

Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü, 9 Aile Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de meydana gelen bina çökmesi sonucu 9 aile tahliye edilerek sosyal tesiste misafir edilecek. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöktüğü bölgede bulunup evleri tedbir amaçlı tahliye edilen 9 aile, Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'nde konuk edilecek.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede yaklaşık 14 saatten bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'da bulunan Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.