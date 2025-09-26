Kocaeli Esnafından Gazze'ye Umut Ol Projesine Destek

Kocaeli esnafı, " Gazze'ye Umut Ol" projesi kapsamında başlatılan yardım kampanyasına destek olacak.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (KESOB) yapılan yazılı açıklamada, KESOB, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası üyelerince düzenlenecek kampanya kapsamında yarınki kazançların bir kısmının Gazze'ye bağışlanacağını bildirdi.

Kampanyaya katılanların, Filistinlilerin özgürlük mücadelesine destek olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların da projeye dahil olan işletmelerden alışveriş yaparak Gazze'ye umut olabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, kampanyaya katılmak isteyen esnafların, "https://gazzeyeumutol.com" linki üzerinden kolayca kayıt yaptırabileceği aktarılarak, "Kayıt olan işletmelere özel sertifikalar hazırlanıyor ve bu sertifikalar hem işletmenin vicdani duruşunu simgeliyor hem de vatandaşlara güven veriyor. Ayrıca sertifikalı işletmelerin konum bilgilerine link üzerinden ulaşılabiliyor. Böylece destek olmak isteyen vatandaşlar gönül rahatlığıyla bu işletmeleri tercih edebiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Karamürsel sahilinde temizlik çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Karamürsel ilçesi sahilinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nın da bulunduğu yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Karamürsel sahillerinde çevre temizliği yapılıyor.

Vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çalışan ekipler, sahilde temizlik çalışması yürüttü.