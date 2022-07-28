Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, basın mensuplarıyla buluştu

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni yapılan hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başiskele ilçesi Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilerek hizmete giren İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki buluşmada konuşan Tipioğlu, hizmet binasının yaklaşık 39 bin metrekare olduğunu söyledi.

Hizmet verimliliğini artıracak her türlü detayın bu binada düşünüldüğünü ifade eden Tipioğlu, "Kamuya verdiğimiz hizmetin kalitesinin artacağını düşünüyoruz, artırıyoruz da... Türkiye'deki en güzel emniyet müdürlüğü binalarından biri Kocaeli'ye de yakıştı." diye konuştu.

Tipioğlu, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğuna giren tüm asayiş olaylarına var güçleriyle mücadele ettiklerini dile getirerek, paydaş kurumlarla eş güdüm içerisinde uyumlu çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu çalışmaların da meyvelerini aldıklarını aktaran Tipioğlu, bunda teşkilat mensuplarının özverili çalışmalarının katkısının olduğunu kaydetti.

Tipioğlu, suç ne zaman işlenirse işlensin, suçu işleyenin mutlaka yakalanması ve yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirterek, göreve geldikleri günden bu yana ekiplerle 15'e yakın faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını sözlerine ekledi.