Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Otoparkında Bıçaklı Saldırı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkında elindeki bıçakla polislere ait özel araçlara zarar veren M.Ö. (28), uyarılara aldırış etmeyip polislere de saldırmaya çalışınca, bir polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, 8 araçta hasar tespit edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binasının otoparkında meydana geldi. Otoparktaki araçlara elindeki bıçakla zarar verip lastiklerini patlatan şüpheliyi fark eden nöbetçi polis memurları uyarıda bulundu. İsminin M.Ö. (28) olduğu öğrenilen şüpheli, kendisine yapılan uyarılara aldırış etmeyerek elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine silahını çeken bir polis memuru, şüpheli M.Ö.'yü bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memurlarının durumu telsizden bildirmesi üzerine adrese 112 acil sağlık ekibi geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ö., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyetin otoparkında olay yeri inceleme çalışması yapıldı. 8 araçta hasar meydana geldiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),