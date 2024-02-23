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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de Polis Silahı Olayıyla İlgili Açıklama Yaptı

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir olayın 13 Ağustos 2023'te gerçekleştiğini ve şahsın adli işlem uygulanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Gebze ilçesinde "yabancı uyruklu bir şahsın uygulama esnasında polisin silahını almaya çalıştığı"na ilişkin paylaşımların 13 Ağustos 2023'te meydana gelen olaya ait olduğunu, şahsın adli işlem uygulanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, araştırmalar sonucu bahse konu olayın, 13 Ağustos 2023'te meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yabancı uyruklu şahıs hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan adli işlem yapıldığı ve İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkemizden deport edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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