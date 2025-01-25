Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

Bölgede vakit geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Düzce'nin yüksek rakımlı yaylalarında da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kardüz ve Pürenli yaylaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topuk Yaylası'nda da yağış başladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası da karla kaplandı.