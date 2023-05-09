Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. B.G. (49) isimli kişiye ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

Tavşancıl Körfez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title