Kocaeli Dilovası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. B.G. (49) isimli kişiye ait olduğu belirlenen ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.