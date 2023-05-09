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Kocaeli Dilovası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli Dilovası'nda denizde erkek cesedi bulundu

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, polise haber verdi.

Bölgeye gelen deniz polisinin sudan çıkarıp sahile getirdiği vatandaşın üzerinden B.G. (49) adına kayıtlı kimlik çıktı.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Tavşancıl Dilovası Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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