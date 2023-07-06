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Kocaeli Dilovası'nda demir sac yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli Dilovası'nda demir sac yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada demir sac yüklü tır devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre tek şeritten sağlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen demir sac yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu Bursa istikametinde seyreden E.D. (34) idaresindeki 06 CJA 242 plakalı demir sac yüklü tır, Çerkeşli Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ambulansla hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Osmangazi Köprüsü Dilovası Kocaeli Marmara Güncel Haberler

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