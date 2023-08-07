Kocaeli Derince TMO Silolarında Patlama Meydana Geldi

CEYLAN SAĞLAM

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün meydana gelen patlamaya ilişkin; "Bu tür kapalı alanda yani silolarda hububat tozu biriktirilen, gelen giden, boşaltılan yerlerde çok meşhur kazalardır toz patlamaları. Bununla ilgili gerekli çalışmayı da yapmış olmaları gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz ki, burada bir ihmal söz konusu. Çünkü iş kazalarının yüzde 98'i ihmalden kaynaklı olduğunu istatistikler söylüyor. Bana göre aslında yüzde 100'ü ihmalden kaynaklı" dedi.

Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar söz konusu patlamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında bir patlama meydana geldi. İlk bakışta bize toz patlaması olayı düşündürdü. Gerçekten de un ve hububat tozlarının havada asılı kalması ile bir reaksiyon zincirinin meydana gelmesi ile bu patlamalar çok meşhur patlamalardır.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin böyle bir riski göz ardı edebileceği, buna karşı gerekli iş güvenliği tedbirlerini almayacağını hoş karşılamayız. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları elbette ki sadece iş güvenliği uzmanının sırtına yüklenecek bir görev değil. Yani işçi, işveren, çalışan temsilcisi, iş güvenliği uzmanı oradaki formeller, mühendisler hatta iş yerine gelmesi gereken denetmenler, iş müfettişleri bunu bütün olarak ele almak lazım ama bu türlü kapalı alanda yani silolarda hububat tozu biriktirilen, gelen giden, boşaltılan yerlerde çok meşhur kazalardır toz patlamaları. Bununla ilgili gerekli çalışmayı da yapmış olmaları gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz ki burada bir ihmal söz konusu. Çünkü iş kazalarının yüzde 98'i ihmalden kaynaklı olduğunu istatistikler söylüyor. Bana göre aslında yüzde 100'ü ihmalden kaynaklı. Gerisi zaten doğal afetler olarak geçiyor. Onu biz iş kazası olarak değerlendirmiyoruz.

Geçmiş olsun. İnşallah yaralılarımızdan ölen olmaz. Acil şifalar diliyorum. Şu an bizim elimize ulaşan herhangi bir hayatını kaybeden bir vatandaşımız yok. İnşallah da olmaz. Bir daha tekrarı olmaması için, bu tür yerlerde mutlaka toz patlamalarına karşı gerekli önlemlerin mutlaka ve mutlaka alınması gerekiyor."