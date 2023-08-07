Kocaeli Derince TMO Silolarında Patlama: 10 Yaralı

Afad, bugün Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün meydana gelen patlamaya ilişkin; "Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Afad, söz konusu patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, saat 14.50 sıralarında, Liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."