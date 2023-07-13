Kocaeli Derince Limanında Konteyner Kazası: 1 Ölü
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda konteynerler arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti. Limanda çalışan Yakup Aygün, yük indirme sırasında 2 konteyner arasında kalarak ağır yaralandı. Aygün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 tır şoförü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki limanda konteynerler arasında sıkışan 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, limanda saha sorumlusu olarak çalışan 38 yaşındaki Yakup Aygün, yük indirme sırasında 2 konteyner arasında kaldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aygün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 2 tır şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel