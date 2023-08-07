Kocaeli Derince'deki TMO silosunda patlama: 10 yaralı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı.

İlk andan itibaren sağlık, UMKE, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye intikal ettirildiğini aktaran Yavuz, "Arkasından hemen vakit geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. 2 tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşları takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bizatihi görme imkanım da oldu. Öncelikle 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yavuz, bölgede güvenlik birimlerinin gerekli tedbirlerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında hiç kimsenin olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyulmuştu.