Kocaeli Derince'deki TMO silosu patlamasıyla ilgili inceleme devam ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlama sonrası teknik inceleme çalışmaları sürüyor. Patlamanın sebebiyle ilgili olarak savcı ve bilirkişi heyeti de incelemelerde bulundu.