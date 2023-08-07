Kocaeli Derince'deki TMO Silolarında Patlama

Kocaeli'nin Derince limanında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada hasar meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, buğday tozu sıkışmasının sebep olduğu düşünülüyor. Patlamada yaralanan 12 kişi olduğu bildirildi.

DİLAN KUTLU

Kocaeli'nin Derince limanında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, patlamanın olduğu Derince'ye doğru yola çıktığını söyledi. Güldal, "Patlama nedeni henüz belli değil. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Buğdayın çürümesinden kaynaklı patlama söz konusu değil. Buğday silolarında 50 bin ton buğday var. Ne kadarının zarar gördüğü henüz belli değil" dedi. TMO'dan yapılan açıklamada da "Patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir" denildi.

Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat: 14.40'ta patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Patlama, güvenlik kamerasına da yansıdı.

"BUĞDAY SİLOLARINDA 50 BİN TON BUĞDAY VAR, NE KADARI ZARAR GÖRDÜ BELLİ DEĞİL"

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, patlamanın olduğu Derince'ye doğru yola çıktığını söyledi. Güldal, "Patlama nedeni henüz belli değil. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Buğdayın çürümesinden kaynaklı patlama söz konusu değil. Buğday silolarında 50 bin ton buğday var. Ne kadarının zarar gördüğü henüz belli değil" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKALIN: "YARALI SAYISI 12"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince'de TMO silosundaki patlamada yaralı sayısının 12'ye yükseldiğini, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da patlamanın nedenine ilişkin "Bizim değerlendirmemiz buğday tozu sıkıştırmasından kaynaklı olduğu yönünde" bilgisini verdi.

TMO: "13 ADET SİLO KUYUSU VE MÜŞTEMİLATI YAPILARINDA HASAR MEYDANA GELMİŞTİR"

Toprak Mahsülleri Ofisi'nden yapılan açıklamada ise 13 adet siloda hasar meydana geldiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"07 Ağustos 2023 tarihinde TMO Derince Silosunda 14: 45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."