Kocaeli Derince'de Otluk Alanda Yangın

Kocaeli Derince'de Otluk Alanda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Çınarlı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı ve ağaçlık alana sıçradığı bildirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çınarlı Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 4 barakaya da sirayet eden yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmişti! Şimdi de o kenti uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.