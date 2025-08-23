Kocaeli Derince'de Otluk Alanda Yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çınarlı Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. 4 barakaya da sirayet eden yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.