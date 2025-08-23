Kocaeli Derince'de Ot Yangını Çıktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ot yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbarla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler bölgedeki bazı baraka ve konteynerlere de sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.