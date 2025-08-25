Kocaeli Derince'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Kocaeli Derince'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yerleşim yerlerine yakın bir alanda gerçekleşti ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınarlı Mahallesi mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yanan alanın alt kısmındaki otluk ve ağaçlık alanda 23 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten 'Beni öldürüyorlardı' diyen vatandaşa şaşırtan cevap

Polisten "Beni öldürüyorlardı" diyen vatandaşa şaşırtan cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.