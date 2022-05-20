Kocaeli'den yola çıkan 19 bisikletli Samsun'a ulaştı - Haberler

Kocaeli'den 5 gün önce yola çıkıp, 700 km pedal çeviren 19 bisikletçi, 19 Mayıs'ta Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'a ulaştı. Bisikletçiler, 14 Mayıs'ta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan aldıkları Türk bayrağını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teslim etti.

5 GÜNDE 700 KM YOL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği etkinlikte 19 sporcunun katılımıyla Kocaeli'den başlayan 19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu, Samsun'da tamamlandı. 19 Mayıs 1919'a ithafen 19 bisikletçi ile yapılan bisiklet turunda, Kocaeli'den yola çıkıp, 700 km pedal çeviren sporcular Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Kocaeli'den Samsun'a kadar uzanan etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir otobüsü ile polis ekipleri ve sağlıkçılar da bisikletçilere eşlik etti. Bisikletçiler, güzergâh boyunca geçtikleri yerlerde büyük ilgiyle karşılandı.

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