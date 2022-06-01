Kocaeli'den kısa kısa - Haberler

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Kocaeli'den kısa kısa

AA - Esmer Geçal - Güncel
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 34 FGV 229 plakalı otomobil, B.E. idaresindeki 34 HA 3506 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün motor kısmında yangın çıktı

Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motorunda çıkan yangın söndürüldü.

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde seyreden H.S'nin kullandığı 41 BR 402 plakalı belediye otobüsünün motorunda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında motor kısmında hasar oluştu.

Yolcular ise başka otobüsle gidecekleri yere bırakıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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