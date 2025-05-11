Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi, öğrencilere farkındalık eğitimi verdi

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Prometeon şirketi işbirliğiyle Hasanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Sanayi Altyapı ve Yenilikçilik Komisyonu'ndan Prof. Dr. Esra Can Doğan, "Su Kirliliği ve Alternatif Su Kaynakları", Doç. Dr. Canan Cimşit, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri", Dr. Aynur Yaşar ise "Küresel Isınma ve Ekosistem Üzerine Etkileri" konularında öğrencilere eğitim verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, etkinlikte bulunmanın kendileri için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

Öğüt, sürdürülebilirliğin sadece akademik kavram ya da çevreci yaklaşım olmadığına işaret ederek, "Sürdürülebilirlik yaşadığımız dünyanın geleceğini belirleyen temel bir yaşam biçimidir. Sizler, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri ve liderlerisiniz. Bugün çevreyi korumayı öğrenen bir çocuk, yarın dünyayı değiştirebilecek bir birey olabilir. İşte bu yüzden, küçük yaşlarda kazanacağınız çevre bilinci hem kendi hayatınızı hem de içinde yaşadığınız dünyayı şekillendirecek kadar değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Kartepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cafer Güzel'in yanı sıra Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Veli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli protokolü, şehit anneleriyle kahvaltıda buluştu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde protokol, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesince düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi.

Darıca sahilindeki Cevher Dudayev Parkı'nda belediyeye ait balıkçıda düzenlenen Anneler Günü özel etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ebediyete intikal eden şehit ve gaziler ile anne ve babalarını rahmetle andıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesi Başkanı Salih Türk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi anneleri ile yakınları katıldı.