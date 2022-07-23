Kocaeli'den kısa kısa Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samanlı Dağları'nda olası orman yangınına karşı denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor. Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samanlı Dağları'nda olası orman yangınına karşı denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor. Jandarma ekipleri, doğal güzellikleriyle öne çıkan ve zirvesinden İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nda denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, orman yangınlarına karşı tedbirleri ve denetimlerini üst seviyeye çıkardı. Dronla havadan, karadan da araçlarla faaliyetlerini yürüten ekipler, girişin yasak olduğu yerlere uyarı yazıları astı. Tedbirleri ihlal eden kişilere, adli ve idari işlem yapılacak. Gebze'de trafik kazası Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde O.A. idaresindeki 41 AIS 710 plakalı motosiklet, arıza yaptığı için sağ şeritte park halinde bulunan kamyona çarptı. Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Kerim Yavuz - Güncel Hisarcık Jandarma Kartepe Kocaeli Güncel Haberler

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